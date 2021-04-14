Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:54Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

В Тамбове госпитализировали двух человек после обрушения ТЭЦ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту обрушения крыши и части здания ТЭЦ в Тамбове, в результате происшествия пострадали два человека, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тамбовской области.

В РоссииКрыша и часть стены здания обрушились в ТамбовеЧитать подробнее

"Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской. Спасатели извлекли из под завалов двух работников. Пострадавших мужчин госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами начата процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщалось об одном пострадавшем, извлеченном из-под завалов.

Как сообщалось, в 4.40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в городе Тамбове, проезд Энергетиков. Возгорания на месте обрушения не последовало.

Всего к ликвидации происшествия привлекались 44 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и восемь единиц техники.

Тамбов

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 14 апреля

Суд обязал Google восстановить аккаунт "Царьграда" на YouTube

Путин подписал указ об отставке высокопоставленных офицеров Росгвардии

МИД встревожили планы Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

МИД встревожили планы Японии сбросить воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Путин поддержал инициативу Ниинистё о саммите в 2025 году ради "духа Хельсинки"

Что произошло за день: вторник, 13 апреля

Рынок акций РФ вырос благодаря новостям о диалоге США-Россия

В Кремле заявили о предложении Байдена лично встретиться с Путиным

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

"Яндекс" заявил о планах отстаивать позицию по делу ФАС о продвижении сервисов

Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');