В Тамбове госпитализировали двух человек после обрушения ТЭЦ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту обрушения крыши и части здания ТЭЦ в Тамбове, в результате происшествия пострадали два человека, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Тамбовской области.

"Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской. Спасатели извлекли из под завалов двух работников. Пострадавших мужчин госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами начата процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщалось об одном пострадавшем, извлеченном из-под завалов.

Как сообщалось, в 4.40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в городе Тамбове, проезд Энергетиков. Возгорания на месте обрушения не последовало.

Всего к ликвидации происшествия привлекались 44 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и восемь единиц техники.