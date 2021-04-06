Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Источник сообщил, что Сердюков сохранит должность в "Ростехе"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Анатолий Сердюков сохранит в "Ростехе" должность индустриального директора авиационного кластера, изменится только его функционал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, назначать нового индустриального директора, который будет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию", не планируется.

Ранее 6 апреля вице-премьер Юрий Борисов объявил, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов заменил Сердюкова на посту председателя совета директоров ОАК

"Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов .

Чемезов 18 марта объявил, что решил возглавить совет директоров ОАК, чтобы лично курировать реформу авиастроения.

Сердюков пришел на должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" в 2015 году.

Анатолий Сердюков ОАК Ростех Сергей Чемезов

Новости по теме

Новости

МИД РФ счел, что журналисты CNN мешали работе колонии, в которой сидит Навальный

На акции около колонии, где сидит Навальный, задержали 9 человек

На акции около колонии, где сидит Навальный, задержали 9 человек

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

В Вооруженных силах РФ началась проверка боеготовности

В Вооруженных силах РФ началась проверка боеготовности
Пандемия коронавируса

Оперштаб сообщил, что в РФ пока не будут прививать трудовых мигрантов

РКН потребовал от Facebook информацию об утечке данных 500 млн пользователей

Попова заявила, что в ряде регионов РФ слишком рано сняли COVID-ограничения

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

Суд обязал Любовь Соболь выплатить полмиллиона рублей Пригожину

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

TikTok оштрафовали на 2,6 млн руб. за неудаление запрещенного контента

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');