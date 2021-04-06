Источник сообщил, что Сердюков сохранит должность в "Ростехе"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Анатолий Сердюков сохранит в "Ростехе" должность индустриального директора авиационного кластера, изменится только его функционал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, назначать нового индустриального директора, который будет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию", не планируется.

Ранее 6 апреля вице-премьер Юрий Борисов объявил, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов заменил Сердюкова на посту председателя совета директоров ОАК

"Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов .

Чемезов 18 марта объявил, что решил возглавить совет директоров ОАК, чтобы лично курировать реформу авиастроения.

Сердюков пришел на должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" в 2015 году.