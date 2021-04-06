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Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"

Сердюков перестанет курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию"
Анатолий Сердюков
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, возглавляющий авиационный кластер в "Ростехе", прекратит курировать "Объединенную авиастроительную корпорацию", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Приход Сергея Викторовича Чемезова в качестве председателя совета директоров ОАК обеспечит стабильность всем этим процессам. Из функционала Анатолия Эдуардовича Сердюкова управление процессами в ОАК уходит, он сосредоточится на процессах импортозамещения в концернах КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов журналистам во вторник.

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Зампред правительства посетил производственную площадку ОАК Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) имени П.А. Воронина в Подмосковье, где производится серийная сборка пассажирского турбовинтового самолёта ИЛ-114-300.

18 марта стало известно, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов возглавит совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации вместо" Сердюкова. "С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК", - сказал Чемезов, чьи слова привели тогда в пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе" поясняли, что Чемезов будет лично контролировать все реформы в ОАК.

Сердюков пришел на должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" в 2015 году.

Ранее в "Ростехе" решили объединить ОАК и авиаконструкторские бюро, в том числе "Сухой" и "МиГ", а также авиакомпанию "Иркут" в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК.

ОАК Анатолий Сердюков

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