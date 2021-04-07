Несколько десятков домов, детсадов и школа остались без тепла и воды в Южно-Сахалинске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 80 многоквартирных домов, несколько детских садов и кадетская школа в Южно-Сахалинске остаются без тепло- и водоснабжения после крупной энергоаварии, которая вечером во вторник оставила на несколько часов без энергоснабжения 14 районов Сахалина.

"На данный момент услуги не подаются в 83 жилых дома, два детских сада и кадетскую школу. Без тепла остаются часть 11-го микрорайона, 22-ой микрорайон, планировочный район "Дальнее", несколько детских садов и некоторое количество точечных адресов", - сообщает пресс-служба мэрии областного центра в среду.

По ее данным, произошло это из-за резкой остановки насосных станций "Сахалинской коммунальной компании" после энергоаварии на подстанции "Южно-Сахалинской ТЭЦ-1" во вторник вечером: "сети встали под избыточное давление, сопроводившееся гидравлическим ударом".

Возобновить подачу воды и тепла планируют в среду в течение дня. Над восстановлением теплоснабжения посменно работают 5 ремонтных бригад, мобилизованы все силы "Сахалинской коммунальной компании", отмечает пресс-служба.

Прокуратура Сахалинской области с привлечением контролирующих органов проводит проверку по факту энергоаварии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства об электроэнергетике, требований надежности и безопасности электрических установок и сетей, а также соблюдению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Как сообщалось, во вторник в 17:40 местного времени (09:40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы Сахалина. В результате 14 районов Сахалина (около 400 тыс. человек) оказались обесточенными. Полностью энергоснабжение острова было восстановлено во вторник в 23:00 местного времени (15:00 мск).