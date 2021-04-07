Суд признал законным недопуск структуры "Рометы" к торгам в Красноярском крае

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отказал ООО "Майнинг Сервис" (основой владелец - "Ромета капитал"), оспаривавшему решения о недопуске компании к аукциону на право пользования золоторудным участком "Современный" в Мотыгинском районе Красноярского края, следует из картотеки арбитражных дел.

Суд установил, что отказ аукционной комиссии был обусловлен нарушением компанией нескольких пунктов административного регламента предоставления Роснедрами госуслуги по организации проведения конкурсов и аукционов на право пользования недрами.

В частности, "Майнинг Сервис" в заявочных материалах описала только планируемые работы по геологическому изучению и разведке участка недр, проигнорировав требование об уточнении работ, направленных на добычу полезных ископаемых. Также компания представила справку о движении денежных средств не по итогам месяца, предшествующего подаче заявки, а за 20 дней.

"Наличие указанного обстоятельства свидетельствует о том, что заявка ООО "Майнинг Сервис" не соответствует установленному требованию, что является основанием для отказа в приеме заявки на аукцион", - говорится в решении суда.

В рамках другого процесса "Майнинг Сервис" оспаривал недопуск к торгам на право пользования золоторудным участком "Приютинский" в Мотыгинском районе Красноярского края, однако затем, согласно определению суда от 1 апреля, отказался от требований. На предварительном судебном заседании представитель Центрсибнедр пояснил, что аукцион был признан несостоявшимся по причине явки в зал проведения торгов только одного участника - ООО "Новая рудная компания", которое и получило права на данный участок для геологического изучения.

Как сообщалось, в начале декабря ООО "Майнинг Сервис" обращалось в Красноярское управление ФАС России с жалобами на действия Центрсибнедр. Компания посчитала, что организатор торгов неправомерно отклонил ее заявки на участие в торгах по золотоносным участкам "Приютинский" (Р2 - 660 кг, Р3 - 47,75 тонны) и "Современный" (Р3 - 7,6 тонны). В связи с этим торги по участкам, запланированные на 3 и 9 декабря, были приостановлены, однако уже 10 декабря УФАС приняло решение о необоснованности жалоб ООО "Майнинг Сервис".

Аукционы по этим двум участкам были возобновлены и 16 декабря признаны несостоявшимися, поскольку на торги явился лишь один из заявленных участников - ООО "Новая рудная компания" (НРК). К участию в аукционе по Приютинскому также были допущены ООО "Артель старателей Ангара-Север", АО "Прииск Удерейский" и ООО "Ресурс", по Современному - ООО "Удерейское", ООО "Артель старателей Ангара-Север", АО "Прииск Удерейский".

По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Майнинг Сервис" создано в 2016 году в Красноярске, специализируется на деятельности автомобильного грузового транспорта. Также среди зарегистрированных видов деятельности компании - добыча угля, нефти и газа, железных и металлических руд, а также других полезных ископаемых. Основным владельцем компании является ООО "Ромета Капитал" (49,2%). Предприниматели Игорь Андриянов, Алексей Дорогойченков и Олег Жуков распоряжаются долями в размере по 16,4% уставного капитала.