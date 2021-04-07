Трутнев обвинил "Росгеологию" в срыве работ по поиску газа на Камчатке

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Росгеология" нарушает сроки выполнения работ по поиску дополнительных запасов газа на Камчатке, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Компания Росгеология ежегодно, уже в течение трех лет срывает сроки выполнения работ. Мы сегодня попросили провести анализ деятельности этой компании, и министра природных ресурсов принять соответствующие меры по отношению к ее руководству", - сказал Трутнев журналистам в Петропавловске-Камчатском после совещания по вопросу развития энергетики и газификации региона.

Вице-премьер отметил, что ситуация с энергетикой на Камчатке не может удовлетворять.

"Сейчас выпадает доля газовой генерации, повышается доля использования мазута, увеличиваются расходы бюджета. Они составляют дополнительно 3 млрд рублей в год. Это все вызывает нагрузку на экосистему, а Камчатский край – уникальная территория с точки зрения природы", - сказал Трутнев.

Полпред отметил, что на Камчатке есть целый ряд возможностей для развития разных видов энергетики. Но они не используются.

"Есть возможность, связанная с газификацией Камчатки за счет сжиженного природного газа. Руководство компании "НОВАТЭК", Леонид Викторович Михельсон об этом говорил. Это требует строительства инфраструктуры. Есть план, разработанный по поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина. Только есть проблема – этот план тоже выполняется со срывами сроков федеральными ведомствами. Сегодня на Минэнерго на это пришлось обратить внимание", - отметил вице-премьер.

На Камчатке есть перспективы использования и других видов энергии – термальной, энергии ветра, приливной.

"У нас на совещании была компания "РусГидро", я попросил их, скажем так, сдвинуть работы по обновлению, по модернизации термальных станций на более ранний срок. Мы обязательно настоим, чтобы они это сделали", - сказал Трутнев.

Он добавил, что такое же предложение сформулировано в адрес "Газпрома" – быстрее провести геологическую разведку.