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Источники узнали о скором уходе из "Газпрома" Антона Демченко

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Антон Демченко покидает компанию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В 2020 году на фоне ограничительных мер из-за пандемии и общего обвала рынков руководство концерна отказалось от серии ежегодных брифингов в середине года. Для сообщества инвесторов и журналистов единственным путем получения информации о текущих шагах и оценках руководства компании стали организованные IR телефонные конференции и онлайн-встречи с инвесторами.

Демченко руководил службой IR с марта 2019 года, с тех, пор как компанию покинул Иван Хромушин (перешедший в "Транснефть").

Антон Демченко родом из Красноярска, окончил ГУ-ВШЭ, в его послужном списке также работа в VIYM и "Акроне"; в "Газпроме" он работал с 2015 года. У него есть степень сертифицированного финансового аналитика CFA.

Газпром Антон Демченко коронавирус

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