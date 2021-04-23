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В "Справедливой России" назвали слухами сообщения о смене лидера партии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СР) Сергей Миронов не намерен оставлять пост председателя в пользу сопредседателя Захара Прилепина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Это фейк, информационный вброс, это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Сообщение СМИ о возможной смены лидера партии опроверг и первый зампред фракции СР в Думе Михаил Емельянов.

"Это досужие домыслы. Никаких оснований для этого нет", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на очередном съезде СР может сменить председателя, Миронов оставит этот пост, а предвыборный список партии может возглавить Захар Прилепин.

В феврале 2021 года "Справедливая Россия" объединилась с партией Прилепина "За правду" и Геннадия Семигина "Патриоты России". Миронов остался председателем, Прилепин и Семигин стали сопредседателями новой партии.

Справедливая Россия СР Сергей Миронов Захар Прилепин Госдума Михаил Емельянов Геннадий Семигин

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