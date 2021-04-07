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Половина россиян старше 60 лет не пользуется интернетом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Не пользуются интернетом 19% россиян, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 53%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование также показало, что среди сограждан с высшим образованием не пользуются интернетом 8% респондентов, со специальным средним образованием – 19%, среди опрошенных со средним общим образованием и ниже таких около трети (31%).

В свою очередь, почти три четверти россиян (73%) на вопрос социологов о пользовании интернетом в последний раз, ответили, что это были последние сутки, среди сограждан 18-30 лет эта доля составляет 97%.

Всероссийский опрос был проведен 26-28 марта 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, в 53 субъектах РФ.

Общественное мнение" (ФОМ

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