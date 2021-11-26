Опрос ФОМ показал, что около четверти россиян почти не пользуются интернетом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Около четверти россиян (23%) не пользуются интернетом, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольший удельный вес не пользующихся интернетом приходится на сограждан в возрасте старше 60 лет (60%).

Не заходят в интернет более трети россиян, имеющих среднее общее образование и ниже (36%), среди респондентов со средним специальным образованием эта доля составляет 23%, среди опрошенных с высшим образованием не пользуется интернетом каждый одиннадцатый (9%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, не знают, что такое интернет менее 1% россиян.

Всероссийский опрос был проведён 12-14 ноября 2021 года среди 1500 респондентов в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах.