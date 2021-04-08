Хабаровский железнодорожник пытался вывезти краденное топливо, угнав локомотив

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Угон локомотива совершил работник станции Новый Ургал, на него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровском краю и ЕАО.

"Возбуждено уголовное дело в отношении работника локомотивного депо, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон железнодорожного подвижного состава)", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

По данным следствия, преступление было совершено 14 марта 2021 года. Мужчина угнал локомотив с железнодорожного пути, отогнав его на 200 метров, и затем вернул обратно.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Дальневосточному округу, железнодорожник таким образом пытался похитить горючее. Сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина несколько дней сливал топливо с колонки в депо в канистры и хранил их на территории. Понимая, что самостоятельно вывезти его не сможет - угнал локомотив.

"На угнанном локомотиве, железнодорожник доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры в локомотив и доставил похищенное до лесополосы, где его уже ждал личный автомобиль", - сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.

Позже, чтобы скрыть следы угона, мужчина вернул поезд в депо.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде.

По фактам хищения топлива возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ - кража.