Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

Чиновник решил баллотироваться в Госдуму

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку.

"Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке, чтобы полностью сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал он в обращении к жителям региона в эфире телеканала "России-24" (ВГТРК) в четверг.

Морозов считает, что за те 16 лет, что он руководил регионом, "мы сделали с вами очень много добрых и важных дел". Однако, по его мнению, "мир быстро меняется".

"А раз так - пришло время и для молодых команд, для молодых управленцев, и я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее для того, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев", - сказал Морозов.

"Именно этим обусловлено мое огромное желание избираться в Государственную думу", - добавил он. Чиновник также выразил уверенность, что жители региона поддержат его в этом.

В свою очередь член Центризбиркома России Евгений Шевченко сообщил "Интерфаксу", что выборы губернатора Ульяновской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября.

"Это будут плановые выборы в единый день голосования. Количество выборов не меняется", - сказал Шевченко в четверг.

Биография Морозова

Морозов руководит Ульяновской областью с 26 декабря 2004 года - тогда он победил на выборах главы администрации региона.

До этого он работал начальником УВД Димитровграда - второго по величине города Ульяновской области, избирался главой Димитровграда.

В 2006 году президент России Владимир Путин внес кандидатуру Морозова на должность губернатора Ульяновской области, депутаты регионального Заксобрания утвердили его на этот пост.

В 2011 году Морозов вновь был предложен на этот пост президентом РФ Дмитрием Медведевым, депутаты также утвердили его на должность главы региона.

В 2016 году в ходе голосования избран губернатором Ульяновской области.