Владимир Путин назначил Алексея Русских врио ульяновского губернатора

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщила пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Алексей Русских. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит его в пятницу.

"Рассчитываю на то, что там и будет обновление кадров, безусловно, но самый, что называется, костяк, потенциал все-таки вы сохраните и будете опираться именно на тех, кто знает ситуацию в регионе, знает изнутри как следует, добивался за предыдущие годы хороших результатов в работе. Но в то же время, опираясь на кадровые обновления, будете решать те задачи, которые перед областью стоят", - сказал Путин в ходе беседы с Русских в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что предыдущий глава области и его команда сделали немало для ее развития, но обратил внимание и на ряд проблем. "Область, действительно, одна из ключевых, большая, промышленно развитая. Вы уже упомянули и об автомобилестроении, там созданы очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров. Сейчас не буду вдаваться в детали, но там эта работа поставлена на хороший уровень", - заметил Путин.

Президент также поинтересовался, как Русских видит ситуацию в регионе, какие направления развития области являются приоритетными. "Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо, энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что ваше доверие мы должны оправдать", - сказал Русских.

Ранее в четверг Морозов заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму.

Русских в 2007-2018 годах был депутатом Госдумы от КПРФ, с 2018 года является членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Московской области.