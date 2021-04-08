Волгоградец осужден за комментарий против повышения пенсионного возраста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Камышинский городской суд Волгоградской области признал местного жителя виновным в размещении экстремистских материалов в социальной сети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Суд установил, что 41-летний житель города Камышина опубликовал комментарий экстремистского и националистического характера в сообществе "Россия против повышения пенсионного возраста" в одной из социальных сетей.

"Комментарий, содержал призывы (...) к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, соединенные с насилием либо угрозой его применения, к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Суд приговорил обвиняемого к году колонии-поселения. Приговор был обжалован в апелляционном порядке, так как мужчина принес публичные извинения и перевел 3 тыс. рублей в благотворительный фонд. Однако суд не нашел оснований отменять решение суда первой инстанции.