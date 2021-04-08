Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Волгоградец осужден за комментарий против повышения пенсионного возраста

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Камышинский городской суд Волгоградской области признал местного жителя виновным в размещении экстремистских материалов в социальной сети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Суд установил, что 41-летний житель города Камышина опубликовал комментарий экстремистского и националистического характера в сообществе "Россия против повышения пенсионного возраста" в одной из социальных сетей.

"Комментарий, содержал призывы (...) к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, соединенные с насилием либо угрозой его применения, к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Суд приговорил обвиняемого к году колонии-поселения. Приговор был обжалован в апелляционном порядке, так как мужчина принес публичные извинения и перевел 3 тыс. рублей в благотворительный фонд. Однако суд не нашел оснований отменять решение суда первой инстанции.

Волгоградская область

Новости

Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов

В Кремле напомнили, что "Северный поток 2" не имеет отношения к США

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку

Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке

Появление в лесах "черных лесорубов" приравняют к незаконной вырубке

Песков заявил о готовности РФ к худшему сценарию в отношениях с США

Отца Ивана Жданова этапировали в Архангельск

Пандемия коронавируса

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

Совет Европы снова отметил сокращение числа заключенных в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');