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Пожар на траулере в Охотском море локализован

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экипажу рыболовецкого траулера в Охотском море удалось локализовать тление гофротары, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте.

"Из трюма судна "Ахтияр" извлечено порядка 150 листов гофротары. Тление локализовано", - сказали в ведомстве.

На борту судна 84 члена экипажа, никто не пострадал.

Судно следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера "Справедливый".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар на судне "Ахтиар" произошел в Магаданской области в 200 километрах от Магадана. "Возгорание произошло в подсобном помещении судна, горели 150 коробов гофратары", - сказал собеседник агентства.

По данным международной информационной системы Equasis, судно Ahtiar (номер IMO 8411085) 1985 года постройки ходит под флагом РФ, судовладельцем является ООО "Рыбокомбинат "Островной" (Сахалинская область).

Росморречфлот Охотское море Магадан Магаданская область

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