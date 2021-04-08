Пожар на траулере в Охотском море локализован

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экипажу рыболовецкого траулера в Охотском море удалось локализовать тление гофротары, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте.

"Из трюма судна "Ахтияр" извлечено порядка 150 листов гофротары. Тление локализовано", - сказали в ведомстве.

На борту судна 84 члена экипажа, никто не пострадал.

Судно следует к кромке льдов для безопасной высадки на борт аварийной команды со спасательного катера "Справедливый".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар на судне "Ахтиар" произошел в Магаданской области в 200 километрах от Магадана. "Возгорание произошло в подсобном помещении судна, горели 150 коробов гофратары", - сказал собеседник агентства.

По данным международной информационной системы Equasis, судно Ahtiar (номер IMO 8411085) 1985 года постройки ходит под флагом РФ, судовладельцем является ООО "Рыбокомбинат "Островной" (Сахалинская область).