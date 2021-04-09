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В РКН призвали доработать законы о персональных данных для защиты детей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре считают, что нужно доработать законодательство о персональных данных с точки зрения защиты прав несовершеннолетних в интернете, заявил начальник управления ведомства по защите прав субъектов персональных данных Юрий Контемиров. Он сказал это на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF 2021).

"В этом поле нужно проводить определенную работу относительно, в том числе предоставления и использования их персональных данных. В этой части это должно быть на уровне пользовательского соглашения, на уровне законодательства выработаны те унифицированные механизмы, которые как раз позволят минимизировать риски нарушения прав несовершеннолетних в сети Интернет и снизят уровень тех нарушений и преступлений, которые сегодня существует и которые вызывают определенную озабоченность", - сказал Контемиров.

По его словам, Роскомнадзор открыт к диалогу для выработки необходимых решений.

Исследования, которые провело ведомство, показало, что за последние несколько лет уровень осознанности пользования интернет-ресурсами среди молодежи вырос примерно на 20-30%, отметил чиновник.

Последние опросы студентов показали, что "порядка 80% из них знает, что такое персональные данные, знает об основных требованиях, которые предъявляются к их обработке" и что "70% не готовы, скажем, делиться или предоставлять свои данные неизвестным ресурсам или тем, чья деятельность вызывает определенные сомнения", сообщил начальник управления.

Он считает, что это хорошая тенденция.

Роскомнадзор продолжит работу по вопросу персональных данных в интернете с операторами и гражданами.

Роскомнадзор Юрий Контемиров RIGF 2021

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