Крупный пожар произошел в воронежской пятиэтажке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Кровля пятиэтажного дома загорелась в Коминтерновском районе Воронежа, эвакуированы более 170 жильцов, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Площадь пожара достигла 500 кв. метров, в 23:25 пожарным удалось локализовать огонь. В 23:44 пожар был потушен.

Из горящего дома эвакуированы 177 жильцов, никто не пострадал. В мэрии пообещали предоставить нуждающимся места временного пребывания в городском дворце культуры.

Информация о возгорании по улице Еремеева поступила в 21:40. На момент прибытия огнем было охвачено 350 кв. метров кровли, огонь распространялся по деревянным перекрытиям. Дом отключили от электро- и газоснабжения.

Всего на месте пожара работают 40 человек и 12 единиц техники.