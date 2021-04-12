Более 150 детей эвакуировали из детсада в Ангарске из-за пожара

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в понедельник в детском саду N19 в городе Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"На момент прибытия пожарных персоналом учреждения были эвакуированы 154 ребенка. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, дети будут распределены по ближайшим детским садам, часть детей забирают родители.

Информация о пожаре в детском саду N19 в квартале 207/210 Ангарска поступила в 10:25 (05:25 мск). Горели вещи в спальне на втором этаже. В 10:36 (05:36 мск) пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

Привлекались 22 человека и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.