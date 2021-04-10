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Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку с гагаринской трансляции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина, сообщили в пресс-службе ведомства

В сообщении ведомства говорится, что 9 апреля канал Russia Today проводил прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной, который транслировался на официальном аккаунте RT в Facebook. Эфир заблокирован администрацией соцсети "под предлогом нарушения авторских прав", говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что "подобные действия американской интернет-компании вновь нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полет человека в космос".

Роскомнадзор Facebook

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