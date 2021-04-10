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Воспитанник кадетского лицея в Чувашии умер после физкультуры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Новочебоксарске (Чувашия) проводят доследственную проверку по факту гибели подростка после урока физкультуры, сообщается на сайте республиканского управления СК России.

Как рассказали в управлении, около 13 часов в субботу "в общеобразовательном учреждении города Новочебоксарска после занятий по физкультуре скончался 15-летний воспитанник".

По предварительным данным, у ребенка были проблемы со здоровьем. Для установления причины смерти следователи назначили судмедэкспертизу.

Также в рамках проверки следователи оценят действия педагогов и установят, мог ли мальчик по состоянию здоровья заниматься физкультурой.

В свою очередь в пресс-релизе региональной прокуратуры уточняется, что инцидент произошел в Новочебоксарском кадетском лицее.

Надзорный орган также разбирается в причинах этого инцидента.

Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки "будет дана оценка действиям руководства и педагогического состава образовательного учреждения в части организации неотложной медицинской помощи в помещении школы и обоснованности доступа школьника на учебное занятие".

Кроме того, сказали в ведомстве, будет проверено медицинское учреждение, к которому был "прикреплен" погибший ребенок.

Чувашия

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