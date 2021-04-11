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В Петербурге задержали более десяти участников межэтнического конфликта

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга по горячим следам раскрыла хулиганство со стрельбой в Адмиралтейском районе города, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в ночь на 10 апреля у торгового комплекса на улице Ефимова группа мужчин неславянской внешности со стрельбой выясняла отношения. Для проверки на причастность к инциденту были задержаны и доставлены в отдел полиции десять граждан среднеазиатских государств и уроженец северо-кавказской республики.

Одного из доставленных увезли в больницу с ранением, которое мужчина мог получить в ходе конфликта. Ранее в больницу самостоятельно обратился с множественными резаными ранами еще один предполагаемый участник потасовки. Давать пояснения об обстоятельствах их получения он отказался, сказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Четверо из десяти доставленных в полицию задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двоих человек. Остальных опросили и отпустили, добавили в пресс-службе.

Об инциденте в правоохранительные органы заявили несколько очевидцев. На месте происшествия полицейские обнаружили гильзы и резиновые пули.

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