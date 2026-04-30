В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

За счет нее и защитной обваловки специалисты рассчитывают предотвратить новые разливы нефтепродуктов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе на территории потушенного утром НПЗ идут работы по предотвращению новых разливов нефтепродуктов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. НПЗ горел после падения на него обломков БПЛА.

"Специалисты приступили к обустройству дренажной системы и защитной обваловке резервуаров с целью недопущения дальнейшего разлива нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. В городе ведутся аварийно-восстановительные работы", - написал Кондратьев.

На данный момент аварийные бригады восстановили линии электропередачи ко всем домам, оставшимся без света из-за последствий пожара на НПЗ, сообщил оперштаб Кубани.

"Бригады специалистов провели работы по устранению повреждений электросетевого оборудования на одной из улиц, где без электроснабжения оставались 132 абонента, - сказано в сообщении. - Продолжается поэтапное подключение по заявкам потребителей .

В Туапсе 16 апреля ввели режим ЧС после пожара на морском терминале, вызванного атакой БПЛА, тогда же нефтепродукты с терминала попали в реку.

Ночью 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошел пожар. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. В воздухе в нескольких районах выявили загрязнение.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня, рядом с НПЗ провели эвакуацию из жилых домов. Пожар потушили утром 30 апреля.