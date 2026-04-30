Глава Туапсинского округа разъяснил, что водопроводную воду пить можно

Минздрав Кубани ранее сообщил, что в округе ограничили использование сырой воды

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

"В сети стала распространяться информация, что пить воду из-под крана в Туапсе якобы нельзя. На самом деле это не так", - разъяснил он и допустил, что недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, которые расставлены в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением.

Бойко также привел слова генерального директора ЖКХ Туапсе Евгения Коротких, который сообщил, что "последние события в Туапсе не повлияли на качество водопроводной воды". По словам Коротких, вода берется из заглубленных скважин подруслового водозабора, которые находятся гораздо выше по течению, их глубина - до 30 метров.

Бойко подчеркнул, что берутся пробы воды, и они соответствуют нормам.

Минздрав Кубани 30 апреля ввел ограничения на использование сырой воды в связи с введением режима ЧС регионального уровня в Туапсинском районе.

Режим ЧС ввели после нескольких атак БПЛА на Туапсе, нескольких пожаров и утечку нефтепродуктов в реку.