Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании двух жителей столичного региона, подозреваемых в проведении "акций устрашения" по местам жительства руководства Роскомнадзора.

"Задержаны двое жителей московского региона, завербованные украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах. По заданию куратора указанные лица 28 апреля 2026 года провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, столичными следователями возбуждено дело по статье о хулиганстве.

По данным следствия, один из задержанных - несовершеннолетний. Фигуранты дела "совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета".

"В ближайшее время они будут доставлены в подразделение Главного следственного управления СК по городу Москве для проведения необходимых следственных действий", - сказала Петренко.

В ФСБ заявили "о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодёжи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении сотрудников Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом власти по осуществлению его блокировки".

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы, 2004 года рождения. При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован".