Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН
Фото: Владислав Шатило/RBC/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании двух жителей столичного региона, подозреваемых в проведении "акций устрашения" по местам жительства руководства Роскомнадзора.

"Задержаны двое жителей московского региона, завербованные украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах. По заданию куратора указанные лица 28 апреля 2026 года провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, столичными следователями возбуждено дело по статье о хулиганстве.

По данным следствия, один из задержанных - несовершеннолетний. Фигуранты дела "совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета".

"В ближайшее время они будут доставлены в подразделение Главного следственного управления СК по городу Москве для проведения необходимых следственных действий", - сказала Петренко.

В ФСБ заявили "о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию российской молодёжи посредством мессенджера Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в том числе в отношении сотрудников Роскомнадзора, являющегося уполномоченным органом власти по осуществлению его блокировки".

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы, 2004 года рождения. При задержании он "оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован".

В Туапсе у горевшего НПЗ начали обустраивать дренажную систему

Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

 Изучение духовно-нравственной культуры в школах начнется с января 2027 года

Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

 Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

 Путин заявил, что мост на Сахалин - дорогой проект, но его нужно сделать

Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

 Минэкономразвития задумалось об особом режиме регулирования восхождений на Эльбрус

В Туапсинском районе ограничили использование сырой воды

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

 Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

 Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 147 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1977 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов