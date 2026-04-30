В Дагестане еще три района включат в зону ЧС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чародинский, Лакский и Тляратинский районы Дагестана будут дополнительно включены в зону чрезвычайной ситуации по результатам проверки местной инфраструктуры, пострадавшей в результате паводков, сообщило МЧС.

Глава министерства Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне.

"Начальник Главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС России Анатолий Елизаров доложил о ситуации в пострадавших регионах. Координировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в них продолжает межведомственный оперативный штаб. На днях его представители обследовали инфраструктуру шести районов Дагестана. По результатам решено включить в зону ЧС еще три муниципальных района: Чародинский, Лакский и Тляратинский", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Махачкале для предотвращения новых чрезвычайных ситуаций проводят берегоукрепление реки Тарнаирки. Проводится также очистка коллектора для повышения пропускной способности воды в целях снижения риска для жилых домов при выпадении обильных осадков.

В Дагестане также продолжается рассмотрение заявлений для назначения компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от последствий подтоплений. Так, в республике на сегодняшний день выплаты получили почти 10 тысчс человек, отмечается в сообщении.