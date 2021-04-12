На школьника в Петербурге завели дело за стрельбу по одноклассникам

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении школьника, подозреваемого в стрельбе по одноклассникам, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Производство ведется по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Подросток задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что 10 апреля в раздевалке школы в Московском районе Петербурга ученик 9 класса "из хулиганских побуждений" несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в двух своих одноклассников. Подростки расценили это как угрозу жизни и здоровью.

По данным регионального главка МВД, инцидент произошел в школе на улице Орджоникидзе. Пострадавших нет. Оружие у школьника забрал учитель, после чего подросток покинул учреждение. Позже в сопровождении матери он посетил отдел полиции, где его опросили и отпустили под обязательство о явке.

Прокуратура Петербурга начала в связи с происшествием проверку. Как уточняет пресс-служба ведомства, будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, в том числе со стороны школьных педагогов-психологов. Надзорное ведомство проверит, обеспечены ли в школе безопасные условия для учащихся и педагогов, а также работу системы органов профилактики.