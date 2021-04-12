Подросток в Подмосковье умер, надышавшись газом из баллона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Подросток в подмосковных Бронницах погиб, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок, сообщили "Интерфаксу" в Мособлпрокуратуре.

Инцидент произошел накануне, 11 апреля, сказала представитель ведомства Наталия Григорьева. По предварительным данным, двое подростков 2006 года рождения вдыхали газ из баллона для заправки зажигалок возле гаражей. Практически сразу после этого они потеряли сознание, добавила Григорьева.

Очнувшись, один из подростков обнаружил своего друга лежащим на земле без сознания. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Григорьева отметила, что по данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, которая поручена Раменской городской прокуратуре.