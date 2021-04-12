Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:23Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Подросток в Подмосковье умер, надышавшись газом из баллона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Подросток в подмосковных Бронницах погиб, надышавшись газом из баллончика для заправки зажигалок, сообщили "Интерфаксу" в Мособлпрокуратуре.

Инцидент произошел накануне, 11 апреля, сказала представитель ведомства Наталия Григорьева. По предварительным данным, двое подростков 2006 года рождения вдыхали газ из баллона для заправки зажигалок возле гаражей. Практически сразу после этого они потеряли сознание, добавила Григорьева.

Очнувшись, один из подростков обнаружил своего друга лежащим на земле без сознания. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Григорьева отметила, что по данному факту прокуратура Московской области организовала проверку, которая поручена Раменской городской прокуратуре.

Мособлпрокуратура Бронницы Подмосковье Наталия Григорьева

Новости

Пожарный погиб при тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге

Дольщик я или право имею?

Дольщик я или право имею?

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В РФ на законодательном уровне пропишут статус молодого ученого

Песков отметил "девальвацию" угроз США в адрес России

Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

Атомную подлодку "Казань" планируют включить в состав ВМФ РФ в мае

Атомную подлодку "Казань" планируют включить в состав ВМФ РФ в мае

Утверждены новые критерии оценки работы губернаторов

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

В России за сутки отмечена минимальная смертность от COVID с октября

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');