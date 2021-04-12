В лесах Севастополя полностью запретили охоту

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Севастополя расторгли все охотхозяйственные соглашения и вернули лесные угодья в собственность города.

"Все лесные угодья возвращены в собственность города и считаются городскими лесами. Учитывая, что пока не внесены никакие изменения в федеральное законодательство, нет никаких особенностей, нет никакого отдельного регулирования охоты для Севастополя, с этого периода в Севастополе охота запрещена", - сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.

Как уточнил губернатор, соглашения об аренде земель охотхозяйствами были расторгнуты с привлечением прокуратуры. Теперь в лесах разрешено только официальное регулирование численности диких животных, согласованное с федеральными властями. Развожаев попросил сделать этот процесс максимально прозрачным.

Большинство лесных участков, которые были в аренде, находятся на территории ландшафтных заказников регионального значения. В пресс-службе прокуратуры Севастополя "Интерфаксу" пояснили, что нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения федерального законодательства об охоте и природоохранных норм. Это стало основанием для исков в суды, решения которых вступили в силу.