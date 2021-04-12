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Пассажирский автобус протаранил семь автомобилей в Рязани

В результате пострадали шесть человек

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в понедельник на мосту через реку Трубеж в Рязани, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту №98, на большой скорости протаранил семь пассажирских машин.

"По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек, которых в настоящее время доставили в Областную клиническую больницу. В основном у людей травмы средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение по мосту перекрыто, на месте ДТП работают сотрудники полиции, добавил он.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по поводу инцидента из официальных источников.

Рязань

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