Пассажир спас неуправляемый автобус от падения в реку в Рязани

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пассажир спас находившихся в автобусе людей от падения в реку, когда водителю стало плохо, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В ней отметили, что, по предварительным данным, при переезде моста через реку Трубеж у водителя автобуса произошел обморок. По свидетельствам очевидцев, один из пассажиров увидев, что водитель без сознания, бросился в кабину и перехватил руль. Он смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать трагедии - автобус с пассажирами мог упасть с моста в реку.

"Имя отважного рязанца пока неизвестно, фамилия, по данным, опубликованным в социальных сетях, - Фетисов. Администрация города просит его откликнуться и позвонить по телефону 200-900", - отмечает пресс-служба.

ДТП произошло в понедельник в 14:30. Несшийся на большой скорости пассажирский автобус №98 на мосту столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего последовали другие аварии. Всего столкнулись 12 автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. С травмами средней степени тяжести госпитализировали пять человек, еще четырем медпомощь оказали на месте.

Сейчас движение по мосту через Трубеж в Рязани восстановлено. Обстоятельства массового ДТП проверяют прокуратура Рязанской области и управление СКР по региону.