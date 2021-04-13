В Мурманске завели дело после убийства собаки на горнолыжном курорте

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в Мурманской области возбудила уголовное дело по факту убийства собаки, из-за которого ранее по подозрению в причастности к преступлению был уволен настоятель прихода Успенского храма в Апатитах.

В пресс-службе УМВД России по Мурманской области сообщили журналистам, что дело расследуется по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.

В понедельник, 12 апреля, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан по итогам служебного расследования об убийстве собаки освободил от должности настоятеля прихода Успенского храма в Апатитах Константина Кузнецова.

Как пояснял "Интерфаксу" пресс-секретарь епархии Павел Кондратьев, настоятель лишен своей должности, выведен за штат и запрещен в священнослужении "в связи с совершением общественно опасного деяния, не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви".

С 9 апреля настоятель храма в Апатитах был отстранен от пасторских обязанностей.

По данным СМИ, вечером 8 апреля на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске (Апатиты и Кировск расположены по соседству, образуют одну агломерацию - ИФ) во время тренировки детей была застрелена собака по кличке Фрося, которая много времени проводила на склоне. Она была местной любимицей и даже научилась кататься на бугеле. Свидетели ее убийства указали на настоятеля прихода Успенского храма, который, по их словам, невзлюбил собаку. Данные с камер видеонаблюдения подтверждают эту версию.