Пожар в здании "Невской мануфактуры" локализован на 10 тыс. кв. метров

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в здании "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 22:22.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" с полудня горит на Октябрьской набережной Петербурга. Горят четыре этажа по всей площади, обрушились кровля и межкомнатные перекрытия. По данным Минздрава РФ, в результате пожара пострадали пять человек, один человек погиб, четверо госпитализированы. На месте пожара было обнаружено обгоревшее тело, предположительно, погибший - пожарный.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, а два человека получили легкие повреждения. Одному человеку оказана амбулаторная помощь. Пострадавших разместили в городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе и Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.