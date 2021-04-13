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Власти Крыма разрешили лагерям принимать детей из всех регионов РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, разрешающие отдых в детских лагерях для жителей всех регионов России с конца мая.

Бронировать места, принимать и размещать отдыхающих из всех регионов РФ с 27 мая можно будет с учетом эпидемиологической ситуации в Крыму "и при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства.

При этом уточняется, что отряды могут быть сформированы только на 75% от возможного. При заезде в оздоровительные организации нужно будет предоставлять результат тестирования на коронавирус.

Около года отдых в детских лагерях полуострова был запрещен. В середине лета прошлого года было сделано исключение: они смогли принимать жителей Крыма, Севастополя и Арктической зоны. "Артек" возобновил прием детей из всех регионов в январе этого года.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,1 тыс. пациентов умерли.

Сергей Аксенов Крым Коронавирус

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