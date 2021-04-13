Судью задержали в Красноярске по подозрению во взяточничестве

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали судью Красноярского высшего третейского суда, подозреваемого в получении взятки в 500 тысяч рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, в марте судье обманным путем удалось получить полмиллиона рублей от жителя Красноярска которому пообещали, что судья сможет повлиять на изменение меры пресечения его близкому родственнику, находящемуся в СИЗО.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).