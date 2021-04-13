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Служитель церкви в Бурятии арестован за растление детей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Священнослужитель религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе в Бурятии, подозревается в растлении детей прихожан.

Управление СКР по региону сообщает, что о преступлении стало известно случайно при проверке сведений о мошенничестве: сотрудник полиции изучал содержимое телефона подозреваемого и обнаружил в нем порнографические материалы с участием несовершеннолетней. На допросе мужчина признался в семи эпизодах, связанных с растлением малолетних.

"Обвиняемый являлся священнослужителем религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе. В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр. В период с 2018 по 2021 год, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

В отношении 65-летнего мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Он арестован.

По данным местных СМИ, речь в деле идет о пасторе евангелистской церкви.

Бурятия

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