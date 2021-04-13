Магазин выплатит 700 тысяч рублей за продажу бракованного полотенцесушителя

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Житель Волгограда отсудил больше 700 000 рублей у магазина, в котором в 2016 году купил полотенцесушитель, оказавшийся с дефектом и вызвавший дома потом. Такое решение принял Волгоградский областной суд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Истец купил полотенцесушитель за 5000 рублей. Через несколько дней после установки этой детали, квартиру затопило, пострадало имущество. Вызванные коммунальщики пришли к выводу, что купленный сушитель был "ненадлежащего качества".

Магазин вернул мужчине 5000 рублей по гарантии, но возместить ущерб отказался.

Покупатель обратился в суд. Назначенная экспертиза оценила ущерб его квартире в 478 700 рублей.

Суд первой инстанции отказал истцу, решив, что выводов товароведческой экспертизы не достаточно для назначения компенсации.

Волгоградский областной суд отменил это решение, так как в возмещении убытков может быть отказано только в том случаи, если их точный размер невозможно установить.

В результате индивидуальный предприниматель, владелец магазина сантехники, должен будет выплатить истцу 478 700 рублей компенсации, возместить 4000 рублей расходов и выплатить штраф в 239 400 рублей.