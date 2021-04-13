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Президент Академии криптографии назначен замглавы Минцифры

Александр Шойтов будет курировать в ведомстве инфобезопасность

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем главы Минцифры Александра Шойтова, до этого работавшего президентом Академии криптографии РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как уточнили в Минцифре, новый замминистра будет курировать в ведомстве направление информационной безопасности.

"В должности заместителя министра он (Шойтов - ИФ) будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности, создание и внедрение для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающих достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли. Также замглавы Минцифры России будет курировать федеральный проект "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика РФ", - говорится в сообщении министерства.

До этого назначения у главы Минцифры было 8 заместителей, положением о министерстве предусмотрено, что их может быть 9. В связи с упразднением подведомственных министерству Россвязи и Роспечати в дальнейшем количество замов планируется увеличить до 10.

Шойтов до этого назначения с 2017 года являлся президентом Академии криптографии РФ.

Он окончил Академию министерства безопасности РФ (ныне Академия ФСБ России), затем проходил военную службу до 2021 года. Является доктором физико-математических наук. Имеет воинское звание генерал-лейтенант.

Минцифры Александр Шойтов Михаил Мишустин Академия криптографии РФ

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