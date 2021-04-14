Крыша и часть стены здания обрушились в Тамбове

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Крыша и часть стены здания обрушилась на территории ТЭЦ в Тамбове, есть пострадавшие, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Тамбовской области.

"В 04.40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания в городе Тамбове, проезд Энергетиков. По оперативной информации есть пострадавшие. Возгорания на месте обрушения не последовало" - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что под завалами находился один человек.

"По предварительной информации, под завалами находился один человек. Его спасли", - сказал агентству представитель пресс-службы.

Всего к ликвидации происшествия привлекались 44 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и восемь единиц техники.