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Половина Тамбова осталась без горячей воды из-за аварии на ТЭЦ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Подача тепла и горячей воды ограничена в Тамбове из-за повреждения оборудования после обрушения части здания на территории ТЭЦ. Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь тамбовского филиала ПАО "Квадра" Светлана Хабарова.

"Сегодня ночью на Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли главного щита управления станцией, двое пострадавших госпитализированы. Оборудование теплоцентрали выведено из работы. Основное технологическое оборудование повреждено не было", - сказала Хабарова.

По ее словам, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ. "А это порядка 60% жителей города", - подчеркнула представитель "Квадры".

Она не уточнила сроки восстановления подачи воды и тепла потребителям.

Как сообщалось, в 4:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания на проезде Энергетиков в Тамбове. Возгорания на месте обрушения не было.

В результате происшествия пострадали двое работников ТЭЦ, они госпитализированы.

По данному факту СУ СКР по Тамбовской области проводит проверку.

Тамбов

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