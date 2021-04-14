Верховный суд уточнит ответственность за незаконную оптимизацию налогов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда России 12 мая впервые рассмотрит правила применения статьи 54.1 Налогового кодекса (НК), которая призвана противодействовать незаконной налоговой оптимизации.

Из картотеки арбитражных дел следует, что судья Верховного суд Наталья Павлова передала в коллегию дело ООО "Фирма "Мэри", в котором третья инстанция отвергла подход налоговых органов о невозможности применения так называемой "налоговой реконструкции" и вчистую отменила все доначисления по налогу на прибыль.

Правовая дилемма

Концепция налоговой реконструкции была одним из краеугольных камней в применении законодательных норм до появления в 2017 году в НК статьи 54.1. Суть этой концепции заключается в том, что при выявлении налогового нарушения в цепочке сделок Федеральная налоговая служба и суды не должны объявлять всю ее вне закона, а обязаны изъять порочное звено с осевшими в нем "бумажными" затратами и вычислить действительный размер обязательств перед бюджетом с учетом реально понесенных налогоплательщиком расходов. Этот подход был выработан в судебной практике и закреплен постановлением Высшего арбитражного суда России №53 в 2006 году.

После вступления в силу статьи 54.1 Налогового кодекса ФНС при поддержке Министерства финансов придерживалась той позиции, что концепция налоговой реконструкции более не должна применяться, так как ее отменяет специальная статья в кодексе. Это породило разночтения при разрешении налоговых споров в судах: часть инстанций соглашались с фискальными органами, часть наоборот констатировали, что без реконструкции налогоплательщику придется заплатить непредусмотренные законом налоги, что противоречит конституции и базовым принципам НК.

В марте 2021 года ФНС отказалась от своей жесткой позиции. В письме от 10 марта служба признала возможность реконструкции. "ФНС нашла в себе силы отказаться от прежних подходов и признать очевидные вещи, а также признать, что статья 54.1 НК РФ не создает принципиально нового регулирования по сравнению с прежним и никаких новелл не содержит", - отмечает руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Но проблема выработки единых подходов заключается в том, что высшая судебная инстанция почти за четыре года действия статьи 54.1 НК по этой проблеме не высказывалась.

"[Этой] статьи СКЭС ВС РФ пока не касалась. А если к этому добавить, что разъяснения ФНС для судов не имеют никакого формального значения, то может оказаться, что судебная практика пойдет своим путем, который может отличаться от описанного в письме в любую сторону. Время покажет, куда мы движемся", - говорит партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх.

Схема "Мэри"

Фирму "Мэри" Анзори Атабадзе, которая занимается производством хлебобулочных изделий, Инспекция ФНС по Центральному району Челябинска привлекла к ответственности из-за заключения в 2014-2016 годах фиктивных договоров на перевозку товаров с тремя контрагентами-"однодневками" - ООО "Логистика и коммерция", ООО "Флагман бизнеса" и ООО "Национальная поставка" (первое звено схемы). На самом деле, как выяснили проверяющие, эти компании транспортные услуги оказывать не могли - у них не было ни персонала, ни автомашин. Две из них к настоящему моменту исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием признаков недействующего юрлица.

Напротив, согласно многочисленным показаниям, организацией перевозок и обучением водителей занимались штатные сотрудники отдела логистики "Мэри". Компания обладала собственным транспортом и, кроме того, привлекала водителей, располагавших автомобилями. Многие из них ранее, согласно материалам дела, работали в "Мэри", пока летом 2013 года Атабадзе не заявил на общем собрании, что она переходит к использованию для транспортировки своей продукции сторонних организаций.

Такими организациями, в частности, были ООО "ТД "Меридиан", ООО "Трудовые ресурсы" и ООО "Уралавтотрейдинг". Они заключали договоры на оказание услуг с фиктивными контрагентами первого звена, а возможность фактически проводить перевозки обеспечивали себе, заключая договоры аренды транспортных средств с экипажами.

Все задействованные в схеме структуры были перекрестно связаны между собой, сочли налоговики. В качестве доказательств тому они, в частности, предъявили родственные и личные связи между владельцами и менеджерами, факты получения вознаграждений сотрудников одних компаний в других, множество доверенностей, проекты документов контрагентов, в том числе второго звена, в компьютерах в офисе "Мэри" и пр.

Направление денежных потоков

Контрагентам первого звена со счетов "Мэри" было перечислено 264,89 млн рублей, подсчитали проверяющие, а физическим лицам, осуществившим грузоперевозки, - 113,04 млн рублей. Еще 151,857 млн рублей не использовались в расчетах с водителями, сделали вывод инспекторы.

Векселя почти точно на такую же сумму (152 млн рублей) владелец и директор упомянутого выше "Меридиана" Павел Орда передал в 2014-2016 годах Атабадзе, а тот выдал в виде займа своей "Мэри", следует из материалов дела. Атабадзе на допросах говорил, что получил от Орды часть бумаг, остальное купил, но не помнит, у кого. Однако в налоговых декларациях Орды Атабадзе значится источником дохода ровно на упомянутую выше сумму, то есть последнему был передан весь пакет векселей.

"Мэри", в свою очередь, расплачивалась с Атабадзе. В рассматриваемый период владелец компании получил от нее в форме погашения займа 104,8 млн рублей, в том числе 76,6 млн рублей в счет уплаты долга. Кроме того, выведенные из оборота денежные средства были в том числе источником приобретения недвижимого имущества в Тюмени, говорится в материалах дела.

"Денежные средства, перечисленные налогоплательщиком ("Мэри" - ИФ) в ООО "Логистика и коммерция", ООО "Флагман бизнеса", ООО "Национальная поставка", в последующем обналичивались через цепочку взаимозависимых лиц и возвращались учредителю организации в виде векселей, которые передавались [налогоплательщику] в виде займов, наращивая долговые обязательства [последнего] перед своим учредителем", - сделала вывод налоговая инспекция.

При этом три упомянутые "однодневки" минимизировали собственные налоговые платежи. "Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль [этих] организаций представлены с минимальными суммами к уплате в бюджет при многомиллионных оборотах", - говорится в материалах дела.

С учетом всех этих обстоятельств налоговая инспекция признала "Мэри" участником схемы по уходу от налогов. Компании доначислили НДС в размере 43,22 млн рублей, пени - 16,24 млн рублей, наложили штраф величиной 3,34 млн рублей, доначислили налог на прибыль в сумме 48,02 млн рублей, пени - 19,29 млн рублей и оштрафовали на 7 млн рублей.

Это не очень большие потери для "Мэри" с точки зрения оборота, но чувствительные в разрезе прибыли. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2020 году незначительно выросла по сравнению с предыдущим - до 887,9 млн рублей, а вот чистая прибыль 2019 года величиной 23,65 млн рублей сменилась убытком в 57,55 млн рублей.

Разногласия судов



Компания Атабадзе попыталась оспорить выводы инспекции и это решение в судах, но в первых двух инстанциях проиграла. А вот Арбитражный суд Уральского округа частично пошел навстречу "Мэри". Он согласился, что права на вычеты по НДС компания не имеет, так как фактически доставка продукции велась собственными силами и с помощью третьих лиц, не являющихся плательщиками этого налога, а все остальное - сознательно созданный в отношениях с "однодневками" фиктивный документооборот.

Но что касается налога на прибыль, то в этой части решения первых двух инстанций были пересмотрены. Суд округа счел, что "Мэри" имеет право на налоговую реконструкцию, то есть инспекция, выявив нарушение, не должна была просто доначислить налог на прибыль, как если бы у налогоплательщика не было расходов по сомнительным сделкам, а обязана произвести расчет недоимки с учетом реально понесенных затрат. "Выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом", - говорится в постановлении суда округа.

Налоговая инспекция не представила доказательств, что на самом деле транспортные услуги вообще не оказывались, констатировала третья инстанция и отменила доначисление налога на прибыль в сумме 48,02 млн рублей и начисление соответствующих пени и штрафа.

Фокус верховного суда

Налоговая инспекция обжаловала постановление нижестоящего суда в ВС. Компания Атабадзе, судя по всему, примирилась с частичным доначислением налогов.

Судья Павлова при передаче дела на рассмотрение в СКЭС ВС сочла заслуживающими внимания три довода налоговой инспекции.

Во-первых, налоговый орган указывает на то, что статья 54.1 НК устанавливает запрет на уменьшение налоговой обязанности по документам, составленным от имени контрагента по договору, если сам факт исполнения не ставится под сомнения, но при этом было установлено, что оно не производилось обязанным по договору лицом (то есть тремя контрагентами первого звена - ИФ).

Во-вторых, инспекция обращает внимание суда на то, что налогоплательщик создал формальный документооборот с подконтрольными юридическими лицами с целью сокрытия от налогового контроля расходных операций с реальными исполнителями, фактически осуществлял спорные операции самостоятельно и с привлечением физических лиц, поэтому он "не вправе учитывать в составе расходов по налогу на прибыль такие затраты".

В-третьих, по мнению налоговиков, выводы суда округа "ставят в неравное положение добросовестных налогоплательщиков и налогоплательщиков, чьи действия были направлены лишь на необоснованное получение налоговой выгоды".