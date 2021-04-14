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Экс-глава волгоградского комитета экологии отправлен под домашний арест

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест до 12 июня бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в суде.

Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что Сазонов в конце февраля покинул пост председателя регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Ранее сообщалось, что по делу о мошенничестве на 76,7 млн рублей при ликвидации свалок были задержаны и арестованы глава госучреждения "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников и директор подрядной организации ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов.

По данным следствия, в августе 2018 года госучреждение заключило госконтракт с компанией "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на сумму 269,5 млн рублей.

Однако подрядная организация уклонилась от выполнения части обязательств и вместо ликвидации свалок с вывозом мусора часть отходов просто засыпала землей. При этом часть денег в размере 76,7 млн рублей были потрачены на личные цели.

Выяснилось, что Фирсов, вступив в сговор с Ситниковым, убедил заказчика – областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, что работы выполнены полностью и в соответствии с техзаданием. Неиспользованные средства фигуранты дела разделили между собой. Участники сговора взяты под арест. Также в марте был заочно арестован третий фигурант дела – местный бизнесмен Михаил Колонкин. Он объявлен в международный розыск.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Преступление было выявлено УФСБ России по Волгоградской области.

Волгоградская область Виталий Сазонов

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