Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

"Аэроэкспресс" отменит несколько рейсов в Шереметьево 17-18 и 24-25 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Расписание движения аэроэкспрессов Шереметьевского направления 17-18 и 24-25 апреля изменится в связи с проведением плановых работ на железной дороге, некоторые рейсы в аэропорт и обратно будут отменены, сообщил "Аэроэкспресс".

"17 и 24 апреля с раннего утра до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" будут курсировать по стандартному расписанию. Рейсы в сторону аэропорта с 11:35 до 23:05 включительно будут отменены. Поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт в 13:00, 18:05, 20:35 и 23:35, время в пути будет незначительно увеличено в пределах 10 минут", - говорится в сообщении.

Из аэропорта "Шереметьево" 17 и 24 апреля аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15. Также в соответствии со стандартным расписанием состоятся рейсы отправлением из "Шереметьево" в 12:15, 14:15, 15:45, 19:45 и 22:45. Остальные рейсы из аэропорта в указанные даты отменены.

18 и 25 апреля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 8:05, 9:35 и 11:55. Остальные рейсы до 12 часов отменены. С 12:05 поезда будут курсировать в соответствии с регулярным графиком каждые 30 минут. Из аэропорта в эти даты аэроэкспрессы утром отправятся только в 5:45 и 9:15. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса.

Для удобства пассажиров в указанные даты компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.

Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, отмечает компания.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% – у "Российских железных дорог".

Аэроэкспресс Шереметьево

Новости

Послание президента Федеральному собранию будет оглашено в Манеже

Красноярский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Россияне смогут жаловаться на нарушения своих прав через госуслуги

Пандемия коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Власти Крыма попросят возбудить дело из-за водной блокады полуострова

Экс-помощнику полпреда президента в УФО Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену

Экс-помощнику полпреда президента в УФО Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену

Песков не ответил, будет ли РФ перед встречей Путина и Байдена требовать извинений

Песков не ответил, будет ли РФ перед встречей Путина и Байдена требовать извинений

"Уральские авиалинии" с 14 апреля начнут вывозные рейсы из Турции

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');