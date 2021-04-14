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Красноярский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не собирается увольняться и менять должность.

"Что касается моего куда-то перемещения, я даже затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем. Я родился в Красноярске, вся моя жизнь связана с Красноярским краем, и, как бы пафосно это не звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем Законодательного собрания, меня практически ежегодно куда-то "отправляли". Хочется вспомнить слова Высоцкого: "Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду", - сказал Усс журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что на освободившееся место полпреда президента в Сибирском федеральном округе могут назначить главу Красноярского края Усса.

9 апреля президент РФ Владимир Путин назначил своего полпреда в СФО Сергея Меняйло на должность врио главы Северной Осетии.

Александр Усс Красноярский край

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