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Убийцу женщины-ветерана приговорили в Воронеже к 19 годам колонии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Воронеже приговорил к длительному сроку заключения жителя Астраханской области, обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление СКР по региону.

По данным следствия, в июле 2015 года мужчина вместе со своим знакомым проник в квартиру 89-летней жительницы Воронежа. Они стали требовать у пожилой женщины деньги, избили ее и затем задушили. После этого они забрали юбилейные медали, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны.

Обвиняемого объявили в розыск, он скрывался более четырех лет, но в декабре 2019 года его удалось задержать.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц, сопряженное с разбоем) и назначил наказание в виде 19 лет колонии строгого режима.

Отмечается, что его подельник, 22-лений житель Воронежской области, также был приговорен к 19 годам строгого режима в декабре 2016 года.

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