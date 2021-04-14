Казанский полицейский застрелил напавшего на него пьяного дебошира

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Полицейский в Казани выстрелил из табельного оружия в пьяного дебошира, который попытался на него напасть. Раненый мужчина умер в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану, начата доследственная проверка.

В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошёл в ночь на 14 апреля. В отдел полиции поступил сигнал о семейном конфликте в одной из квартир дома по ул.Кул Гали в Казани.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 29-летнего мужчину, который избивал свою сожительницу. Девушка сказала, что он пьян.

Увидев сотрудников полиции, дебошир взял в руки нож и стал угрожать им. На требования силовиков он не реагировал, бросался на ниx и попытался отобрать оружие.

Участковый предупредил о возможном применении табельного оружия. В ответ на это мужчина замахнулся на полицейских радиатором отопления. Предупредив еще раз, полицейский выстрелил в нападавшего. С диагнозом "огнестрельное ранение живота" мужчина был доставлен в больницу, где от полученной травмы скончался.