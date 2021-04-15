В Сбербанке сочли, что пластиковые карты станут раритетом к 2025 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Пластиковые карты к 2025 году будут определенным раритетом, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже просто не забирают "пластик" из наших отделений. То есть они заказали карту, получили ее в смартфоне, и "пластик" им не нужен в принципе. Поэтому мы считаем, что "пластик" как вид, как пластиковая карточка, будет все больше и больше удаляться. Я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно", - отметил Ведяхин на XV международной платежной конференции в четверг.

Первый зампред Сбербанка добавил, что цифровые карты получают все большее распространение. "Уже сейчас у нас порядка 10% новых открываемых карт приходится на цифровые карты вообще без физического "пластика". Это значит, что карта пластиковая перейдет в карту цифровую, причем в очень обозримой перспективе", - подчеркнул Ведяхин.

Он также отметил, что ESG будет помогать цифровизации в этом направлении. "ESG будет очень сильно поддерживать направления безналичных платежей. Платежей без карточки, потому что "пластик" - это углеродный след", - добавил Ведяхин.