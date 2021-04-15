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"Гознак" выпустит приложение для биометрической идентификации собак

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - АО "Гознак" в 2021 году планирует представить мобильное приложение для биометрической идентификации собак, сообщил руководитель проектов компании Александр Мелешин.

"В настоящий момент мы его разрабатываем и в этом году планируем представить в магазинах приложений", - заявил Мелешин на конференции "Технологии и доверие 2021".

"Так же, как отпечатки пальцев и лицо человека, рисунок носа и головы собаки совершенно уникальны", - отметил он.

По его словам, приложением смогут пользоваться владельцы собак, заводчики и ветеринары.

Мелешин добавил, что монетизировать новое приложение "Гознак" планирует через сопутствующие сервисы - размещение объявлений, например, ветеринаров и груммеров, а в дальнейшем предложений по продаже кормов и одежды для собак. "Поиск (собаки - ИФ) будет в любом случае бесплатным, потому что наживаться на чужом горе неправильно", - сказал он.

Отпечаток носа собаки для ее поиска давно используется в Канаде, но пока существует там только в бумажном виде.

"Биометрия на сегодняшний день является самым лучшим со всех точек зрения решением для воссоединения потерянной собаки с ее хозяином", - добавил руководитель проектов "Гознака".

Гознак Александр Мелешин

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