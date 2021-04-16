Северный флот нашел остатки советской подлодки на дне Баренцева моря

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Баренцева моря остатки советской подлодки типа "К", подорвавшейся на немецкой мине, сообщили в пресс-службе флота.

"Многофункциональным судном тылового обеспечения "Эльбрус" проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения "Бантос-А" подводной лодки типа "К" (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или "Катюша", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, обследование дна показало, что корпус разрушен на три части, а сама подлодка сильно опутана рыболовными сетями. Осмотр лодки позволяет сделать вывод, что предполагаемой причиной гибели "Катюши" стал подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса, отмечается в сообщении.

В дальнейшем специалисты планируют установить тактический номер лодки.

Поиски вели многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", ледокол "Илья Муромец" вспомогательного флота и гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" в рамках совместной экспедиции Северного флота и Российского географического общества.