Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Жителя Кузбасса обвинили в прижигании пасынка утюгом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение жителю Новокузнецкого района Кемеровской области, который прижигал утюгом пасынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу в пятницу.

Предварительно установлено, что в апреле 11-летний мальчик несколько дней не ходил в школу, о чем преподаватели сообщили в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) пришли в дом мальчика с проверкой.

"Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались. У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обвинение предъявлено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Собеседник агентства отметил, что задержанный признает вину и сотрудничает со следствием.

СКР Кемеровская область

Новости

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

В компаниях по выдаче электронных подписей прошли обыски из-за махинаций

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Голикова допустила скорую отмену COVID-ограничений

"Интерфакс" и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве в сфере интеграции цифровых решений в образовательный процесс

Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального

Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального

Нефть Brent подорожала до $67,08 за баррель

Нефть Brent подорожала до $67,08 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Замглавы "Альянса врачей" дали 8 суток за анонс акции у колонии Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');