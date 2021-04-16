Жителя Кузбасса обвинили в прижигании пасынка утюгом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение жителю Новокузнецкого района Кемеровской области, который прижигал утюгом пасынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу в пятницу.

Предварительно установлено, что в апреле 11-летний мальчик несколько дней не ходил в школу, о чем преподаватели сообщили в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) пришли в дом мальчика с проверкой.

"Двери открыл супруг, а женщина, узнав о прибытии сотрудников полиции, спряталась с сыном в подполье, боясь, что ребенка заберут из семьи. Во время беседы с полицейскими мужчина признался, что жена с пасынком спрятались. У мальчика были обнаружены ожоги, его изъяли из семьи и госпитализировали", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обвинение предъявлено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Собеседник агентства отметил, что задержанный признает вину и сотрудничает со следствием.