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В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета

Получить его смогут граждане, обучающиеся творческим специальностям

В Думу внесли законопроект о втором высшем образовании за счет бюджета
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект, позволяющий россиянам получать второе высшее образование по творческим специальностям.

Документом (1152606-7) предлагается разрешить гражданам, уже имеющим высшее образование, поступать в федеральные вузы на программы творческих направлений за счет бюджетных средств. В настоящий момент россияне имеют право на бесплатное получение лишь первого высшего образования.

В пояснительной записке к законопроекту отдельно отмечается, что в случае его принятия граждане с высшим образованием смогут на конкурсной основе получить не только второе, но и последующее высшее образование по творческим профессиям за счет бюджета

Список таких специальностей отдельно определит правительство РФ. При этом принимать новую категорию поступающих в творческие вузы планируется в рамках уже установленных контрольных цифр приема, следует из пояснительной записки.

Авторы объясняют инициативу тем, что в творческие профессии люди зачастую приходят в зрелом возрасте, уже получив первое высшее образование. Инициатива разработана во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. Герасимова, прошедшей в октябре 2019 года, говорится в пояснительной записке.

В конце марта стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном втором высшем образовании по ряду творческих специальностей. Об этом сообщал "Интерфаксу" член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Госдума

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